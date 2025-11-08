Під час масованої атаки 7 листопада Росія завдала ударів по українських підстанціях, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС. Удари РФ були добре сплановані.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про обстріли підстанцій, що живлять АЕС

– Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари, – написав він у мережі Х.

Глава української дипломатії наголосив, що “Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі”.

– Ми закликаємо до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на ці неприйнятні ризики, – додав він.

Глава МЗС також звернувся до всіх держав, які цінують ядерну безпеку, зокрема до Китаю та Індії, із закликом вимагати від Росії припинення безрозсудних атак на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічного інциденту.

– Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити свій ядерний шантаж, – підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України знешкодили 415 повітряних цілей противника, зокрема 406 ударних БпЛА типу Shahed і Гербера та 9 ракет різних типів.

Було зафіксовано влучання 26 ракет і 52 дронів-камікадзе у 25 локаціях.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що енергосистема України станом на вечір 8 листопада була частково стабілізована, однак повністю уникнути аварійних і планових відключень електроенергії поки неможливо.

За її словами, цієї ночі “була одна з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об’єкти, тобто на цивільну енергетичну інфраструктуру, що призвело до пошкоджень”.

