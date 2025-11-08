Сполучені Штати висловили повну підтримку наміру Європейського Союзу застосувати заморожені російські активи як інструмент для підтримки України та сприяння припиненню війни.

Про це повідомляє Reuters.

США підтримує використання заморожених активів РФ для України

– Абсолютно підтримуємо ЄС і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент, — зазначив американський посадовець.

За даними Reuters, Єврокомісія запропонувала план, який дозволяє урядам країн ЄС використовувати до 185 млрд євро із приблизно 210 млрд євро заморожених російських суверенних активів, не конфіскуючи їх.

Наразі реалізацію плану затримує Бельгія, де зосереджена більшість активів.

Німеччина припустила, що недавні випадки появи дронів над аеропортами та військовими об’єктами в Бельгії можуть бути сигналом Москви з попередженням не чіпати активи.

Москва заперечила свою причетність і пригрозила “болісною відповіддю”, якщо активи будуть вилучені.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України США та союзники заблокували близько 300 млрд доларів російських державних активів, обмеживши операції з центробанком та міністерством фінансів Росії.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пропозиція щодо репараційного кредиту Україні на суму 140 млрд євро із заморожених активів є законним та надійним шляхом змусити Росію відшкодувати завдані збитки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна буде боротися, щоб Європейський Союз ухвалив позитивне рішення щодо використання заморожених активів Росії на користь нашої країни.

