Втрати ворога на 8 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 354-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,150 млн.

Втрати ворога на 8 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 150 100 (+1 190);
  • танків – 11 330;
  • бойових броньованих машин – 23 544 (+1);
  • артилерійських систем – 34 321 (+20);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 538 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 239 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250 (кількість уточнюється);
  • крилатих ракет – 3 918;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 795 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

