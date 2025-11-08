Втрати ворога на 8 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 354-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,150 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 8 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 150 100 (+1 190);

танків – 11 330;

бойових броньованих машин – 23 544 (+1);

артилерійських систем – 34 321 (+20);

реактивних систем залпового вогню – 1 538 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 1 239 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 347 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250 (кількість уточнюється);

крилатих ракет – 3 918;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 795 (+72);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.