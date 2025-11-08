Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 8 листопада: ліквідовано 1 190 окупантів та вертоліт
Втрати ворога на 8 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 354-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,150 млн.
Втрати ворога на 8 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 150 100 (+1 190);
- танків – 11 330;
- бойових броньованих машин – 23 544 (+1);
- артилерійських систем – 34 321 (+20);
- реактивних систем залпового вогню – 1 538 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 1 239 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250 (кількість уточнюється);
- крилатих ракет – 3 918;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 795 (+72);
- спеціальної техніки – 3 993.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
