Заступник міністра енергетики України Роман Андарак поінформував партнерів групи G7+ про складну ситуацію в українській енергетиці, спричинені російськими ракетно-дроновими ударами по критичній інфраструктури.

По це повідомило Міністерство енергетики.

Зустріч керівників G7+ з питань енергетичної підтримки України

Так, Роман Андарак зауважив, що з початком опалювального сезону росіяни посилили свої удари по критичній інфраструктурі України.

Значних пошкоджень зазнали газові об’єкти, а також система електропередачі. Також росіяни посилили обстріли залізниці, яка забезпечує критично важливу логістику та функціонування національної економіки.

Заступник міністра розповів партнерам про нагальні потреби енергетичного сектору України, зокрема про потреби у додаткових обсягах імпорту газу, систем для забезпечення активного і пасивного захисту енергообʼєктів, трансформатори, мобільні підстанції, мобільні генератори, акумуляторні батареї.

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки на Україну заявив, що на кожну атаку Росії по нашій енергетиці має бути санкційна відповідь на всю енергетику РФ без винятків.

