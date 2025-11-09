Заступник міністра енергетики України Роман Андарак поінформував партнерів групи G7+ про складну ситуацію в українській енергетиці, спричинені російськими ракетно-дроновими ударами по критичній інфраструктури.

По це повідомило Міністерство енергетики.

Зустріч керівників G7+ з питань енергетичної підтримки України

Так, Роман Андарак зауважив, що з початком опалювального сезону росіяни посилили свої удари по критичній інфраструктурі України.

Значних пошкоджень зазнали газові об’єкти, а також система електропередачі. Також росіяни посилили обстріли залізниці, яка забезпечує критично важливу логістику та функціонування національної економіки.

Заступник міністра розповів партнерам про нагальні потреби енергетичного сектору України, зокрема про потреби у додаткових обсягах імпорту газу, систем для забезпечення активного і пасивного захисту енергообʼєктів, трансформатори, мобільні підстанції, мобільні генератори, акумуляторні батареї.

ситуація в енергосистемі україни 9 листопада

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки на Україну заявив, що на кожну атаку Росії по нашій енергетиці має бути санкційна відповідь на всю енергетику РФ без винятків.

Джерело: Міненергетики

