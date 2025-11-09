Ворог збільшив ударну силу та почав використовувати більше балістичного озброєння. Україна потребує більше систем ППО та резервів обладнання.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Ворог збільшив ударну силу під час атак

– Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах, – повідомив глава держави.

За його словами, у більшості регіонів цілодобово тривають ремонтні роботи – працюють енергетики та комунальні служби.

– Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень, – додав президент.

Посилення санкцій проти РФ

Зеленський наголосив – оскільки Росія продовжує війну, має бути посилений спільний з партнерами тиск на РФ. Сьогодні є санкції від України.

– У сьогоднішніх указах по санкціях політичні персони – російські урядовці, які працюють на окупацію, пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну та нормалізувати окупацію, також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного, хто працює на російську машину війни, – розповів Зеленський.

Він додав, що нині готується спільно з партнерами 20 пакет санкції проти РФ.

Зміст цього пакету буде підготовлений протягом місяця. Україна пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які продовжують заробляти на енергоресурсах.

– Також буде оновлення по викрадачах українських дітей – проти цього має бути дійсно глобальний тиск, і, звісно, повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву, – підсумував глава держави.

