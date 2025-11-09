1 листопада росіяни вдарили по центру одного із селищ на Дніпропетровщині. Загинули четверо цивільних. На місці ракетного удару також перебували військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти.

Вони зібралися для нагородження, яке влаштувало керівництво бригади. Внаслідок удару балістичних ракет та дронів загинуло 19 військових.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в телефонному коментарі в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував цю трагедію.

Причина влучання у військову частину – чат у соцмережах

Сирський висловив співчуття родинам загиблих військових та сказав про серйозне внутрішнє розслідування, що триває паралельно зі справою ДБР.

Він розповів, що трагедія сталася не тільки через порушення заборони проведення урочистостей на фронті, але і через спілкування військових у груповому чаті у соцмережах, який був зламаний.

За його словами, це є серйозним ігноруванням норм безпеки.

Ймовірно, саме зламавши мережі, росіяни дізналися про зібрання, вважає Сирський.

Він розповів, що днями трагедію обговорили з командирами корпусів. Головком сподівається, що дисциплінарні рішення мають звести до нуля шанси знову підставитися ворогу.

Ситуація у Покровську

Головком зазначив, що Покровськ наразі – суцільний укріпрайон. Однак є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження. Командування знає, де ці місця, і саме тому ситуація контрольована.

Сирський зазначив, що для всіх варіантів розвитку подій у Покровську “є план Б і план В”.

Головнокомандувач підтвердив, що інтенсивність атак ворога в районі Покровська справді знизилася. Однак це не означає, що росіяни не зацікавлені в захопленні міста.

За словами Сирського, зараз ворог зібрав там 50 тис. багнетів (кількість особового складу. – Ред.). У Покровськ також завели 425-й штурмовий полк, який діє ефективно.

Головнокомандувач додав, що ситуацію щодо Покровська оцінюють тричі на добу.

Логістичні шляхи, за його словами, відновлені. Вони були переорієнтовані завдяки сприятливій погоді. Тому підстав для панічних настоїв немає.

