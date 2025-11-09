Тисячі людей залучені до відновлення енергосистеми після російських ракетно-дронових атак.

Робота у більшості областей ведеться цілодобово, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Триває відновлення енергосистеми України – Зеленський

– Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики працюють, комунальні служби – всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень, – заявив глава держави у вечірньому зверненні у неділю, 9 листопада.

Президент додав, що найближчими днями будуть переговори щодо посилення підтримки української енергетики. Йдеться про фінансування та надання потрібного обладнання.

Зараз дивляться

– Є країни, які вже нам допомагають, зокрема це держави Північної Європи, і ми готуємо домовленості також із країнами Південної Європи, – зауважив Зеленський.

Він відзначив працівників ДСНС України, які, за його словами, завжди оперативні.

– І саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади, від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах. Максимальна оперативність та допомога людям, – наголосив президент.

Нагадаємо, що у ніч на 7 листопада росіяни здійснили масштабну атаку по території України, застосувавши 128 ударних безпілотників Shahed, Гербера та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили ППО збили або подавили 94 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного дрона на 11 локаціях, а також падіння уламків у кількох регіонах.

Увечірі 8 листопада енергосистему України вдалося частково стабілізувати.

Станом на 9 листопада найскладніша ситуація була у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.