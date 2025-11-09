Втрати ворога на 9 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 355-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 151 070 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 9 листопада 2025

особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;

танків – 11 3335 (+5);

бойових броньованих машин – 23 545 (+1);

артилерійських систем – 34 340 (+19);

РСЗВ – 1 538;

засобів ППО – 1 239;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);

крилатих ракет – 3 926 (+8);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

