Втрати ворога на 9 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 355-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 151 070 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 9 листопада 2025

  • особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;
  • танків – 11 3335 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 545 (+1);
  • артилерійських систем – 34 340 (+19);
  • РСЗВ – 1 538;
  • засобів ППО – 1 239;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);
  • крилатих ракет – 3 926 (+8);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);
  • спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 9 листопада 2025 – ситуація на фронті
ЗСУ, Сили оборони

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.