Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 9 листопада: знищено 970 окупантів, п’ять танків і 19 артсистем
Втрати ворога на 9 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 355-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 151 070 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 9 листопада 2025
- особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;
- танків – 11 3335 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 545 (+1);
- артилерійських систем – 34 340 (+19);
- РСЗВ – 1 538;
- засобів ППО – 1 239;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);
- крилатих ракет – 3 926 (+8);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);
- спеціальної техніки – 3 993.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
