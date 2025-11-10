З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджено оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Ініціатива належить Міністерству оборони та підтримана урядом.

Головна мета змін — зробити процес максимально прозорим і водночас розвантажити працівників ТЦК, щоб вони могли сконцентруватися на безпосередніх завданнях мобілізації.

Хто може самостійно оформити відстрочку онлайн та як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Категорії осіб, які можуть самостійно оформити відстрочку онлайн

Як повідомили в Міноборони, відтепер автоматичне продовження відстрочок поширюється на всі випадки, підстави для яких підтверджуються державними реєстрами або є незмінними з часом. Це дозволяє значно спростити оформлення для громадян та зменшити навантаження на адміністративні структури.

Основним інструментом для оформлення відстрочок став цифровий застосунок Резерв+, через який можна подати заявку онлайн. Також залишається можливість офлайн-оформлення через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Хто зможе самостійно оформити відстрочку у Резерв+:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК);

батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

особи, у яких дружина або чоловік мають інвалідність I чи II групи;

військові з дітьми;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.



Список тих, хто зможе самостійно оформити відстрочку онлайн, постійно розширюється. Наступним кроком стане додавання можливості оформлення відстрочки для тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Оформлення через ЦНАП

Для громадян, чиї типи відстрочок ще не доступні у Резерв+, або для тих, хто не користується смартфоном, має тільки паперові документи або недостатньо даних у державних реєстрах, подання заяви можливе в будь-якому ЦНАПі.

Категорії громадян, які можуть звертатися до ЦНАПу:

опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки тяжкохворих дітей без встановленої інвалідності;

усиновлювачі та патронатні вихователі неповнолітніх дітей, що раніше були сиротами або позбавлені батьківського піклування;

особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною, чоловіком, дитиною чи батьками без працездатних родичів;

опікуни недієздатних осіб;

ті, у кого дружина або чоловік мають інвалідність III групи;

особи, які доглядають за родичами з інвалідністю I або II групи;

педагоги та наукові працівники, не залучені до освітнього процесу;

військовозобов’язані, чиї близькі загинули або зникли безвісти за особливих обставин (АТО, операції на Донбасі, воєнний стан);

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

колишні полонені та особи, незаконно позбавлені волі через збройну агресію;

військовозобов’язані до 25 років, які пройшли базову підготовку чи службу.

Документи для подання у ЦНАП

При відвідуванні ЦНАП необхідно мати:

паспорт та РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, – Ред. ) ;

комплект документів, що підтверджує підстави для відстрочки (оригінали або нотаріально завірені копії).

Адміністратор через портал Дія передає документи до ТЦК. Після розгляду ТЦК надсилає результат у ЦНАП, який повідомляє громадянина телефоном і, за потреби, друкує оновлений обліковий документ. Також документ можна роздрукувати через Резерв+ або портал Дія.

У разі відмови на електронну пошту надсилається форма від ТЦК із зазначенням причин.

