Використовуючи Національний кешбек та купуючи українські товари, ви отримаєте 10% їхньої вартості назад. Максимальний розмір щомісячного кешбеку обмежений – 3 тис. грн.

Факти ICTV дізнавалися, на що можна витратити Національний кешбек та як це зробити.

Національний кешбек: на що можна витратити

Кошти кешбеку мають обмежену сферу використання. Вони можуть бути витрачені тільки шляхом безготівкових розрахунків з тієї ж банківської картки, на яку було зараховано повернення. Виведення кешбеку на інші банківські рахунки або зняття готівки заборонено. Сфера використання кешбеку досить широка.

На що можна витрачати Національний кешбек:

на оплату комунальних послуг;

на поповнення мобільного зв’язку;

на придбання страхових полісів (наприклад, автоцивільної відповідальності);

на оплату різноманітних послуг, таких як відвідування кінотеатрів, ресторанів, придбання квитків на транспорт (наприклад, пором);

на послуги стоматолога, ортодонта та ветеринара;

на оплату послуг евакуатора.

Також кешбек можна витратити на книжки. Про це розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

Гроші можна витратити на книжки від таких видавництв та магазинів:

Ранок;

Yakaboo;

Safran;

Книголав;

видавнича група Основа;

КМ-Букс;

РМ;

Фоліо;

Моя книжкова полиця;

АССА;

Видавництво Анетти Антоненко;

Нора-Друк;

Жорж;

Астролябія;

HAIPI;

КСД.

Спектр послуг, які можна оплатити за допомогою кешбеку, є доволі широким, однак він обмежується переліком категорій, визначених урядом. Ці категорії позначаються спеціальним кодом MCC (Merchant Category Code), який дає змогу ідентифікувати вид діяльності торговельного об’єкта. Наприклад, система може визначити, чи була проведена оплата в продуктовому магазині або аптеці.

Умови використання Національного кешбеку:

Для використання кешбеку необхідно оплатити послугу повністю. Часткова оплата різними платіжними інструментами не допускається.

Наприклад, придбати квиток в театр можна лише однією карткою, на яку нараховано кешбек.

Однак для деяких видів послуг передбачено можливість вибору конкретних позицій для оплати. Під час оплати комунальних послуг можна обрати лише певні складові платежу, такі як оплата за домофон або вивезення сміття.

Крім того, існує можливість спрямувати кошти кешбеку на благодійні цілі або інвестувати їх у військові облігації.

Коли можна витратити кошти

Термін дії кешбеку, обмежений 31 грудня 2025 року. Тобто гроші варто витратити до кінця року. Кошти, які не будуть використані до зазначеної дати, анулюються та повертаються до державного бюджету.

Чому не виплачують Національний кешбек, читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Урядовий портал

