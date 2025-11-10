САП перевірить можливий витік щодо розслідування масштабної корупції в енергетиці
10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування САП на Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомляє пресцентр САП.
Витік з розслідування масштабної корупції в енергетиці
Дане рішення Олександр Клименко ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який процесуально керує розслідуванням масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.
Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП, а його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.
Сьогодні стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять масштабну операцію щодо викриття корупційних схем в енергетичному секторі України.
Йдеться про 15 місяців ретельної оперативної роботи, під час якої зібрано понад 1 000 годин аудіозаписів. Відомо, що учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на Енергоатом.
За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, НАБУ провело обшук у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Також слідчі прийшли з обшуками до компанії Енергоатом.
Основним напрямком діяльності злочинної схеми було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.