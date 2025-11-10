10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування САП на Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє пресцентр САП.

Витік з розслідування масштабної корупції в енергетиці

Дане рішення Олександр Клименко ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який процесуально керує розслідуванням масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

Зараз дивляться

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП, а його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.

Сьогодні стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять масштабну операцію щодо викриття корупційних схем в енергетичному секторі України.

Йдеться про 15 місяців ретельної оперативної роботи, під час якої зібрано понад 1 000 годин аудіозаписів. Відомо, що учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на Енергоатом.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, НАБУ провело обшук у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Також слідчі прийшли з обшуками до компанії Енергоатом.

Основним напрямком діяльності злочинної схеми було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.