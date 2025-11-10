Україна хоче замовити 25 систем Patriot у США найближчим часом. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

Patriot для України: що відомо

Володимир Зеленський заявив, що бюджет для того, щоб замовити 25 систем Patriot у США, – зрозумілий, не вистачає лише частини елементів договору. 

– Тут можуть нам допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати, – пояснив український лідер. 

Він нагадав, що Київ наголошує на закритті неба з перших днів повномасштабної війни, адже розуміє, що це є вразливістю України. 

– Ці системи й не були ніяким щитом. Тим не менше ми побудували ППО – ту, яку змогли, і ми її продовжуємо будувати, – заявив президент. 

Зеленський пояснив, що Україна має різні системи та напрацювання і ділиться з партнерами, що надають ППО свого виробництва, досвідом з використання їхніх розробок в умовах війни. 

За його словами, партнери дуже високо цінують цей досвід і використовують його – системи стають все кращими за якістю. 

– Тому що це сучасна війна проти сучасних ракет, проти корейських ракет, іранських дронів, російських ракет, проти різної зброї різних країн. І їхні системи налаштували ми. Дорогим шляхом, – підсумував Володимир Зеленський. 

Лідер України зауважив, що на сьогодні закриття неба є мультизавданням з використанням сучасної авіації одночасно із дронами-перехоплювачами. 

Він розповів, що в України вже є низка компаній, які їх виробляють. Серед останніх – дрони OCTOPUS у спільному виробництві з Британією. 

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг описав у своїх мемуарах як “болісний момент” рішення 2022 року відхилити прохання президента Володимира Зеленського закрити небо над Україною.

