Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 10 листопада: знищено 1 090 окупантів, сім танків і 9 артсистем
Втрати ворога на 10 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 356-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 152 160 убитими й пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 10 листопада 2025
- особового складу – близько 1 152 160 (+1 090) осіб;
- танків – 11 3342 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 552 (+7);
- артилерійських систем – 34 349 (+9);
- РСЗВ – 1 538;
- засобів ППО – 1 239;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57);
- крилатих ракет – 3 926;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 957 (+77);
- спеціальної техніки – 3 993.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 356-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.