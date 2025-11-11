Президент Володимир Зеленський у третю річницю звільнення Херсону від росіян прибув до міста та провів там наради.

Зеленський у Херсоні у третю річницю звільнення міста

Президент України прибув до Херсону у третю річницю звільнення міста. Він зазначив, що окупанти втекли з Херсону під тиском наших людей, завдяки силі українців.

– Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто – місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей, – додав він.

Голова держави провів сьогодні у Херсоні нараду з усіма, хто відповідає за безпеку, зокрема з військовими Сил безпілотних систем, а також з представниками спецслужб. За його словами, наразі готуються рішення, які мають посилити місто, наших людей.

– Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики – урядовці допоможуть, – додав Зеленський.

Крім того, голова держави повідомив, що сьогодні є також рішення щодо енергетики – щодо обладнання для Херсону, фінансування додаткове. Він наголосив, що максимум завтра ці рішення мають бути ухвалені урядом на рівні відповідних міністрів.

До того ж, Зеленський відзначив державними нагородами людей різних професій – військових і цивільних, які всі в Херсоні служать для своєї держави. Президент подякувати всім учителям, нашим дітям, які тут, а також висловив подяку лікарям, медичним працівникам за те, що вони борються за кожне життя і допомагають.

Крім того, голова держави подякував фермерам, серед яких багато героїчних людей.

