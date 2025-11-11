Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому – Свириденко
Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень наглядової ради АТ НАЕК Енергоатом.
Про це вона написала на сво’єму Telegram-каналі у вівторок, 11 листопада.
Повноваження наглядової ради Енергоатому припинили
– Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК Енергоатом. Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії, – написала прем’єрка.
За словами Свириденко, новий склад наглядової ради Енергоатому має бути поданий протягом тижня.
Вона додала, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях із міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради.
– Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції, – наголосила Свириденко.
Також глава уряду доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, зокрема щодо закупівель. Вона уточнила, що Кабмін очікує на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали пообіцяла передати правоохоронним та антикорупційним органам.
Що відомо про справу з розкрадання в Енергоатомі
10 листопада НАБУ оголосило про масштабну операцію Мідас щодо викриття корупції в енергетичній сфері — відбулося понад 70 обшуків.
За даними слідства, група осіб, серед яких радник ексміністра енергетики під псевдо “Рокет”, виконавчий директор Енергоатому з безпеки “Тенор” і бізнесмен, відмила близько $100 млн. В Енергоатомі запевнили, що співпрацюють зі слідчими та надають усі необхідні матеріали.
Того ж дня ЗМІ повідомили про обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. Пізніше ЗМІ писали, що він міг покинути країну раніше. Загалом у справі було арештовано п’ять із семи фігурантів.