Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень наглядової ради АТ НАЕК Енергоатом.

Про це вона написала на сво’єму Telegram-каналі у вівторок, 11 листопада.

Повноваження наглядової ради Енергоатому припинили

– Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК Енергоатом. Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії, – написала прем’єрка.

За словами Свириденко, новий склад наглядової ради Енергоатому має бути поданий протягом тижня.

Вона додала, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях із міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради.

– Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції, – наголосила Свириденко.

Також глава уряду доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, зокрема щодо закупівель. Вона уточнила, що Кабмін очікує на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали пообіцяла передати правоохоронним та антикорупційним органам.

Що відомо про справу з розкрадання в Енергоатомі

10 листопада НАБУ оголосило про масштабну операцію Мідас щодо викриття корупції в енергетичній сфері — відбулося понад 70 обшуків.

За даними слідства, група осіб, серед яких радник ексміністра енергетики під псевдо “Рокет”, виконавчий директор Енергоатому з безпеки “Тенор” і бізнесмен, відмила близько $100 млн. В Енергоатомі запевнили, що співпрацюють зі слідчими та надають усі необхідні матеріали.

Того ж дня ЗМІ повідомили про обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. Пізніше ЗМІ писали, що він міг покинути країну раніше. Загалом у справі було арештовано п’ять із семи фігурантів.

