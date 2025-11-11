Наразі більшість військовозобов’язаних, які мають відстрочку, можуть її продовжити через систему Резерв+. Проте трапляються випадки, коли людини взагалі немає в реєстрі.

Ми дізнавалися, що значить, якщо дані в реєстрі Оберіг не знайдено та що робити в такій ситуації, у адвокатки, партнера АО Reliance Ірини Цибко.

Не знайдено дані в реєстрі Оберіг: що робити

Адвокатка пояснила, що якщо відсутні дані про військовозобов’язаного в реєстрі Оберіг, тут можливі два варіанти:

У людини відсутні військово-облікові документи і вона не стала на облік, відповідно, ТЦК нічого про неї не знає і може отримати інформацію з інших державних реєстрів, поставити дистанційно на облік і проставити відмітку про порушення правил військового обліку. Якщо у людини наявні паперові документи (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), але в реєстрі Оберіг даних про неї немає, тоді потрібно звертатися до ТЦК та СП за місцем обліку для приведення у відповідність між паперовими документами і електронним реєстром.

Дані в реєстрі Оберіг не знайдено: що робити

У першому варіанті зробити це можливо лише за особистою явкою у ТЦК та СП за місцем реєстрації або проживання у разі ВПО. Із собою потрібно мати як оригінали, так і копії паспорта, ідентифікаційного коду, фотокартки, довідки про місце проживання або ВПО, медичні документи, дипломи про освіту, водійське посвідчення, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дітей.

Якщо особа має право на відстрочку, додатково потрібно мати при собі копії підтверджуючих документів. Також слід бути готовим до того, що тут же буде складено адміністративний протокол та накладено штраф за порушення правил військового обліку, якщо особа несвоєчасно стала на облік. І, звісно, усвідомлювати всі ризики можливої мобілізації.

У другому випадку можна діяти кількома способами.

Що робити, якщо дані в реєстрі Оберіг не знайдено:

особиста явка з документами за місцем обліку у ТЦК та СП (тут також потрібно зважати на ризики мобілізації), щоб написати заяву про приведення у відповідність даних у реєстрі;

або ж писати заяву з копіями документів і відправляти поштою (у цьому випадку такий лист можуть проігнорувати, тоді вже писати скарги на вищі інстанції);

або звертатися за допомогою до адвоката, який зможе написати адвокатський запит на ТЦК та СП із вищезазначеним проханням.

– Більшість ТЦК та СП не дотримуються законодавчо визначених строків у 5 робочих днів на надання відповіді на такий запит або ж відповідають, що військовозобов’язаний має самостійно з’явитися до них для усунення недоліків, – попередила адвокатка.

Експертка наголосила, що не потрібно поспішати це робити, адже краще задіяти всі дистанційні методи вирішення питання, а вже у випадку неможливості звертатися особисто. Треба розуміти, що без відстрочки та бронювання можлива мобілізація.

