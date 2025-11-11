Українським оборонцям довелось відійти з позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Ситуація на фронті: де точаться інтенсивні бої

За даними оборонців, українським захисникам довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.

– На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій, – йдеться у повідомленні.

Захисники зазначають, що тільки за декілька минулих діб зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

Масований вогневий вплив – щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тис. боєприпасів — та фактичне знищення всіх укриттів та укріплень змусило Сили оборони відійти з позицій біля п’яти населених пунктів.

Повідомляється також, що ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам це зробити.

– За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського, – повідомляє пресслужба оборонців.

Захисники підсумовують, що запеклі бої тривають за кожен сантиметр української землі.

