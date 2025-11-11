Сили оборони посилюють компоненти безпілотних сил: зростає чисельність підготовлених екіпажів, залучається додатковий персонал і створюється інфраструктура, необхідна для їхнього ефективного функціонування.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради.

ЗСУ мають зберегти технологічну перевагу над ворогом

За словами Сирського, це частина комплексу заходів для збереження та нарощування оперативної переваги над супротивником.

– Заслухав змістовну доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника. Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу, – написав він у Telegram.

Під час наради Сирський також заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників.

Йшлося також про широке використання систем, що витримують вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і демонструють вищу ефективність у бойових умовах.

За словами головнокомандувача, усі успішні практики, що збільшують втрати противника, будуть оперативно поширюватися в підрозділах ЗСУ.

– Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем, – зазначив головком.

Наземні роботизовані комплекси

Сирський зазначив, що окрему увагу на нараді приділили наземним роботизованим комплексам.

За його словами, у зв’язку з розширенням kill‑зон їхнє значення на полі бою зростає: комплекси дедалі частіше використовуються як логістичні платформи, засоби евакуації поранених, для мінування та безпосереднього бойового застосування.

– Першочергове завдання застосування НРК – збереження життя особового складу. Логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тис. кг провізії нашим підрозділам. Евакуація поранених, мінування та бойове застосування – сьогоднішня реальність їх використання на фронті, – зазначив головком.

Сирський наголосив, що масштабування підрозділів безпілотних систем вже дає відчутні результати: ураження сил противника збільшується.

За його даними, у жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси вразили 77 тис. цілей супротивника. Найвищі бойові показники, додав він, продемонстрували FPV‑дрони та важкі бомбери.

