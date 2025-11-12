На підставі матеріалів НАБУ Кабінет міністрів відсторонив від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК Енергоатом Якоба Хартмута. Також відсторонено головного консультанта президента компанії Дмитра Басова.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Відсторонення в Енергоатомі

За словами Юлії Свириденко, Кабмін доручив тимчасовому виконувачу обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента Енергоатому Дмитра Басова. Правоохоронці йому повідомили про підозру.

Також уряд доручив відсторонити низку працівників, причетність до вчинення злочинів зараз перевіряють правоохоронні органи:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу Централізовані закупівлі.

