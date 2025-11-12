Корупційний скандал в українському уряді не впливатиме на плани Євросоюзу продовжити фінансування допомоги Україні у наступних роках, зокрема, у рамках репараційних кредитів.

Про це заявила віцепрем’єрка Фінляндії Ріікка Пурра перед засіданням міністрів фінансів у Брюсселі 12 листопада, передає Європейська правда.

Корупційний скандал в Україні

В уряді Фінляндії вважають, що попри проблеми із корупцією, Україна все ж бореться з цим явищем, а тому Євросоюз продовжить фінансування й надалі.

– Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів боротьби та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування так званих репараційних позик, – заявила віцепрем’єрка Фінляндії Ріікка Пурра у відповідь на запитання журналіста, чи може корупційний скандал довкола міністра юстиції Германа Галущенка ускладнити переговори щодо репараційних позик.

За її словами, надання Україні репараційних позик коштом заморожених російських активів – є чи не найкращим варіантом.

– Репараційні позики беззаперечно є найкращим варіантом, оскільки вони мають достатній фінансовий потенціал, і одночасно обмежують тиск на національні бюджети країн ЄС, – наголосила фінська віцепрем’єр-міністерка.

Вона наголосила, що Україні потрібна фінансова підтримка ЄС ще більше. А Росія своєю чергою отримає чітке повідомлення, що вона має заплатити за спричинені її війною руйнування.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів головам МЗС Франції, Німеччини та Італії, що всі причетні до корупційних схем постануть перед правосуддям, адже такою є позиція президента Володимира Зеленського та українського уряду.

Корупційний скандал через Енергоатом

10 листопада НАБУ повідомило про викриття злочинної схеми тиску на стратегічні державні підприємства, зокрема Енергоатом. Правоохоронці задокументували понад 1 000 годин аудіозаписів.

Повідомляється, що учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому у розмірі 10–15% від вартості контрактів.

В рамках цього скандалу міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку з посади. Таку ж заяву написала й міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Джерело : Європейська правда

