12 листопада тривають ремонтно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах у кількох областях, які впродовж доби атакували російські війська.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Атака на енергооб’єкти: що кажуть в Укренерго

Як зазначили представники компанії, упродовж доби російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

– Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, – зазначили в Укренерго.

Через наслідки атак РФ сьогодні, 12 листопада, в більшості регіонів України діють графіки відключень світла.

Протягом доби застосовуються погодинні відключення обсягом від двох до чотирьох черг.

Паралельно в регіонах, де застосовуються знеструмлення, запроваджені обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Уранці 12 листопада рівень споживання електроенергії в країні залишався стабільно високим — приблизно на тому ж рівні, що і добою раніше.

Нагадаємо, вночі 11 листопада російські дрони масовано атакували Одеську область.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

На кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

