Німецька компанія Helsing нарощує виробництво тактичного безпілотника HX‑2 і постачає ці апарати в Україну в межах великих контрактів.

Про це повідомляє видання Defense Express.

Що відомо про постачання дронів HX‑2

У виданні зазначають, що Україна оформила контракти на приблизно 10 тис. одиниць HX‑2, а Helsing планує вийти на рівень виробництва до 2,5 тис. дронів на місяць.

Зараз дивляться

Такий темп зробить постачання дронів HX‑2 регулярними й дозволить швидко інтегрувати апарати в логістику фронту.

Дрон HX‑2: характеристики

HX‑2 за характеристиками і призначенням близький до інших сучасних тактичних ударних дронів: легкий, швидкий і розрахований на точкові удари по тактичних цілях.

На відміну від окремих аналогів, платформа Helsing відзначається високою надійністю в тестах — це дозволяє говорити про її конкурентоспроможність на європейському ринку БпЛА та про відповідність вимогам українського театру дій.

Технічні характеристики дрона HX‑2:

У дрона HX‑2 дальність ураження цілі сягає до 100 км.

Водночас у HX‑2 швидкість заявлена максимально до 220 км/год.

Маса апарата становить близько 12 кг; вага різних типів бойових частин – до 4 кг.

У конфігурації – чотири двигуни, автономна навігація з можливістю роботи без GNSS (через зіставлення карт і зображень).

Оператор завжди підтверджує ураження цілі перед застосуванням боєприпасу.

За даними видання, надалі головний акцент у виробництві дронів HX‑2 Helsing зроблять на розробці програмного забезпечення та впровадженні елементів штучного інтелекту.

Це дозволить краще розпізнавати уразливі точки та адаптуватися до заходів протидії й швидшого калібрування систем завдяки великому парку льотних випробувань.

Раніше повідомлялося, що німецький стартап Helsing збільшить постачання Україні ударних дронів зі штучним інтелектом.

На додаток до 4 тис. апаратів HF-1, які Україна отримала у 2024 році, компанія планує передати ще 6 тис. нових безпілотників HX-2.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.