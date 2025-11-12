Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 12 листопада: знищено 1 000 окупантів та один засіб ППО
Втрати ворога на 12 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 358-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 154 180 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 12 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб;
- танків – 11 342;
- бойових броньованих машин – 23 556 (+3);
- артилерійських систем – 34 379 (+13);
- РСЗВ – 1 540 (+1);
- засобів ППО – 1 240 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162);
- крилатих ракет – 3 926;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 123 (+87);
- спеціальної техніки – 3 993 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
