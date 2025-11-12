Втрати ворога на 12 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 358-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 154 180 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 12 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб;
  • танків – 11 342;
  • бойових броньованих машин – 23 556 (+3);
  • артилерійських систем – 34 379 (+13);
  • РСЗВ – 1 540 (+1);
  • засобів ППО – 1 240 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162);
  • крилатих ракет – 3 926;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 123 (+87);
  • спеціальної техніки – 3 993 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

