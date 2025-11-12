У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки вимкнення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Вимкнення світла 13 листопада: які діятимуть графіки

Причина запровадження графіків вимкнення світла – це наслідки масованих російських комбінованих ударів по енергооб’єктах. Фахівці продовжують працювати над відновленням.

Зараз дивляться

Час і обсяг вимкнення світла будуть такими:

Графіки погодинних вимкнень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Енергетики наголошують, що час та обсяг вимкнень світла може змінитись. Споживачам варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Вночі 11 листопада ворожі безпілотники масовано вдарили по Одеській області. Вибухами пошкодило об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. На кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.