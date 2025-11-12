Є дані про плани РФ на перше півріччя 2026 року – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року.
Зеленський про плани РФ щодо перше півріччя 2026 року
Голова держави у своєму Telegram-каналі заявив, що заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.
– Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Відслідковуємо російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх, – зазначив він.
Крім того, Зеленський повідомив, що говорили про операції військової розвідки, разом з іншими нашими силами. Президент доручив провести деякі заходи в інтересах України.
До речі, раніше президент України заявляв, що кремлівський диктатор Володимир Путін опинився у патовій ситуації, оскільки не зміг досягти обіцяних цілей і тепер змушений демонструвати хоч якісь результати.
Фото: Володимир Зеленський