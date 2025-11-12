Російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ.

РФ поширює фейк про вихід ЗСУ з Покровська

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію, поширену російськими пропагандистами, про нібито вихід українських військових з Покровська.

Як повідомляє ЦПД, верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту.

– На це вказує неприродна вимова, ноші, які “пливуть” у повітрі, “зайві” ноги військових та крісло колісне, що рухається сам. Для надання правдоподібності російська пропаганда згенерувала відео, які показують цю ситуацію нібито з різних ракурсів, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що метою подібних роликів є деморалізація українського суспільства та дискредитація ЗСУ.

Центр і раніше повідомляв про фіксацію масової кількості фейків щодо ситуації в Покровську, створених за допомогою ШІ-інструментів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідмоляв, що наразі найскладніша ситуація на Покровському напрямку та у Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів, однак українські військові продовжують знищувати ворога.

