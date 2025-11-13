Енергокомітет Верховної Ради розгляне звільнення Світлани Гринчук з посади очільниці Міністерства енергетики 14 листопада.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус.

Звільнення Світлани Гринчук: подробиці

Як зауважив Андрій Герус, у комітеті уже отримали подання від прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо звільнення чинної міністерки з посади.

Він анонсував, що засідання комітету з цього питання відбудеться завтра, 14 листопада, о 14:00.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови щодо звільнення з посад міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук.

Речниця Слуги народу Юлія Палійчук повідомляла, що заяви міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук про відставку будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 18 листопада.

Напередодні депутат від Голосу Ярослав Железняк опублікував порядок денний Верховної Ради на 18 листопада, де вже вказано, що питання про звільнення Гринчук та Галущенка стоїть першим у порядку денному.

