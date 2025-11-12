Виконавчий директор з безпеки НАЕК Енергоатом Ігор Фурсенко з березня 2025 року працює адміністратором у компанії Fire Point, яка виготовляє далекобійні ракети Фламінго. Завдяки цій роботі в Ігоря Фурсенка є відстрочку від мобілізації, а також можливість виїжджати за кордон.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заяву прокурорки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Фурсенко працює на виробника ракет Фламінго

За словами прокурорки САП, Ігор Фурсенко має закордонні паспорти та з січня 2018 року до серпня 2025 року 26 разів виїжджав за межі України.

Зараз дивляться

Прокурорка також повідомила, що Ігор Фурсенко влаштувався працювати в українську оборонну компанію Fire Point та завдяки цьому отримав відстрочку від мобілізації. Під час судового засідання прокурорка САП навела фрагмент телефонної розмови, де Фурсенко про це повідомив своїй дружині.

Згідно з офіційними даними, Фурсенко працює в Fire Point адміністратором із 19 березня 2025 року.

У САП наголосили, що мають усі підстави стверджувати, що Ігор Фурсенко буде переховуватися від правоохоронних органів. А тому запобіжний захід для нього має бути тримання під вартою відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу.

За словами прокурорки САП, підозрюваному загрожує тюремний строк від семи до 12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

На засіданні ВАКС обрав Ігорю Фурсенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у 95 млн грн.

За даними слідства, Ігор Фурсенко був бухгалтером бек-офісу з легалізації грошей. На плівках НАБУ Фурсенко фігурує як Рьошик. Захисники Фурсенка подаватимуть апеляцію.

Наглядова рада Енергоатому проведе спеціальне засідання через корупційний скандал.

За словами голови уряду України Юлії Свириденко, частину менеджменту НАЕК Енергоатом відсторонили від роботи.

Фото: Схеми

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.