У п’ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України продовжать діяти вимкнення електрики.

Про це повідомляє Укренерго.

Вимкнення світла в Україні 14 листопада

Причина запровадження обмеження споживання – наслідки масованих російських комбінованих ударів по наших енергооб’єктах.

Час і обсяг вимкнення будуть наступними:

Графіки погодинних вимкнень – з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

Графіки обмеження потужностей – з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Споживачам варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, вночі 11 листопада ворожі дрони атакували Одеську область. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

