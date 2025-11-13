Київ активно працює над запуском експортного офісу для української зброї в Берліні.

Про це після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 13 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про розмову з Мерцом

Володимир Зеленський зауважив, що поінформував свого німецького колегу про нинішню ситуацію на фронті, та обговорив із ним, які ключові кроки можуть допомогти нашому захисту.

Він подякував Німеччині за підтримку та наголосив, що від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей.

– Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості. Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті, – йдеться у заяві президента в Telegram.

Зеленський підсумував, що Україна та Німеччина скоординували свої позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.

Український лідер пообіцяв робити усе необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів до Києва.

