Росія хоче великої війни та готується, щоб бути спроможною у 2029 або 2030 році її розпочати на європейському континенті, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про плани РФ розпочати велику війну у Європі

– Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну, – написав у Telegram Зеленський.

Водночас росіянам знадобиться пауза, якщо на неї сильно натиснути, зауважив глава держави.

– Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році розпочати таку велику війну на європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик, – додав Зеленський.

На думку президента, всі повинні думати про те, як зупинити росіян зараз в Україні й зробити все, щоб зменшити їхні спроможності.

– Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати, – додав президент.

