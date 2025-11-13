Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
7 хв.

Скандал в Енергоатомі не зруйнує довіру Заходу — політолог пояснив, чому

НАБУ проводить обшуки в Енергоатомі

Викриття масштабної корупційної схеми в українській енергетиці не стане катастрофою для зовнішньої політики України, адже матеріальна частина цієї схеми – це гроші українського бюджету, а не західних партнерів.

Про це у коментарі Фактам ICTV заявив політичний експерт, доцента КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович.

Зовнішні політичні наслідки для України

За словами політолога, за чотири роки повномасштабної війни в Україні неодноразово проводили аудит західної допомоги, зокрема й фінансової. І всі вони пройшли для нас успішно.

Тому і зараз у Євросоюзі досить спокійно на це відреагували, адже це не стосується їхньої допомоги, і в них немає підстав звинувачувати Україну.

Паралельно з цим скандалом Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетичної інфраструктури України. Також Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову допомогу Україні.

– Наче сума невелика, але й немаленька. Усі донори чудово знають, що використання цих грошей ретельно перевірять. Там працюють аудитори, які за всім стежать, і жодна копійка нікуди в тінь не піде. Сподіваюся, що у наших корупціонерів просто вистачило мізків не лізти в західні гроші, – каже Ігор Рейтерович.

Ще один момент, чому на Заході не хочуть педалювати історію з корупцією в Енергоатомі, полягає в тому, що цей скандал може використати Росія для своїх заяв про те, що Україні варто обмежити допомогу.

– Я думаю, на Заході мають розуміння, що публічно критикувати Україну означатиме давати додаткові козирі Росії. В ЄС такого не роблять, і це для нас теж досить позитивна історія. Не думаю, що історія з Енергоатомом призведе до якихось вкрай негативних наслідків, – вважає Ігор Рейтерович.

Політолог наголошує, що низка країн, зокрема Німеччина та Фінляндія, навпаки вітають зусилля України у боротьбі з корупцією.

До речі, мовчать і Сполучені Штати. З Вашингтона немає жодних заяв про корупційне викриття, які могли б піти на шкоду Україні, що також є для нас позитивним сигналом.

Оцінка роботи антикорупційних інституцій з боку Єврокомісії

НАБУ та САП раніше відкривали гучні справи. Але всім хочеться саме доведення їх до логічного завершення. А тому антикорупційним органам над цим доведеться дуже важко попрацювати.

Шанси України на зближення з ЄС

Ігор Рейтерович вважає, що викриття корупції в Енергоатомі особливо не вплине на євроінтеграційний процес для України. Основну проблему для нас створює Угорщина, яка грозить нам застосувати своє право вето.

Угорці, звісно, тепер будуть говорити, що Україна найбільш корумпована країна в Європі, а тому вони проти. Але ж наші антикорупційні органи воюють з цією корупцією, а не замовчують.

Політолог наголошує, що корупція певною мірою є в усіх країнах Євросоюзу.

– Можна навести такий приклад, що будь-яку систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Тобто, якщо є корупція, то правильною реакцією буде боротьби з нею. Україна щороку трошки покращує свої позиції за рейтингами та індексами протидії корупції, – каже Ігор Рейтерович.

Звісно, українці хотіли б швидшого подолання корупції, але ж і відкату у нас немає, наголошує політолог.

Висновки від історії з Енергоатомом

На думку політичного експерта Ігоря Рейтеровича, історія з масштабною корупцією в енергетичному секторі, зокрема й в Енергоатомі, на певний час змусить наших корупціонерів красти не так нахабно.

Нагадаємо, що прем’єрка Юлія Свириденко пообіцяла аудит всіх державних компаній на тлі корупційного скандалу з Енергоатомом. Перевірятимуть стан роботи в компаніях, особливо в частині закупівель.

– Корупція – це вічний процес. Вона є в європейських країнах, але все ж залежить від масштабів, від нахабності, – каже політолог.

