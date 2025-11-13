Єврокомісарка з питань політики розширення Марта Кос вважає, що Україні необхідно зберегти темпи реформ і покращити боротьбу з корупцією.

Про це вона заявила на конференції Rebuild Ukraine у Варшаві.

За її словами, корупція – це поширене явище по всій Європі, але головне тут – це як на неї реагують всередині країни.

Боротьба з корупцією в Україні

Єврокомісарка сподівається на якісну роботу українських судів щодо останніх антикорупційних розслідувань (йдеться про розслідування НАБУ та САП щодо корупції в Енергоатомі — Ред.).

– Цього року Україна увійшла до числа найкращих виконавців реформ разом із Чорногорією, Албанією та Молдовою. Проте важливо підтримувати процес реформ і зробити все, щоб розширювати досягнення, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, – наголосила Марта Кос.

За словами єврокомісарки, боротьба з корупцією є чи не найважливіший та найскладніший виклик у всіх чинних країнах-кандидатах.

– Нещодавнє розслідування в Україні показало, що антикорупційні органи функціонують. Важливо, щоб антикорупційні інституції України могли діяти незалежно для завершення розслідування, і Європейський Союз завжди це захищав, – заявила Марта Кос.

За її словами, те, як на корупційний скандал відреагувала політична верхівка України, є багатонадійливим кроком, хоча саме українські суди повинні вирішити, чи було порушення закону.

Водночас Марта Кос заявила про почуття пригніченості через останні корупційні події, адже люди в Україні гинуть, мерзнуть, у них немає теплої води та опалення. Єврокомісарка додала, що ЄС тому й надає Україні черговий транш фінансування для підтримки українського населення.

Україна сьогодні отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу. З цієї суми €4,1 млрд виділені у межах механізму ERA Loans, останній транш у рамках програми на €18 млрд з прибутків від заморожених російських активів, а також €1,8 млрд надійдуть у межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі. У зв’язку із причетністю до корупційного скандалу свої заяви про відставку написали міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

