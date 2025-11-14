Київ поділяється на десять адміністративних міських районів. Читайте, скільки районів у Києві, які їхні назви та яка площа — у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки районів у Києві: список

Спочатку в Києві було 14 районів, але після адміністративної реформи у 2001 році столиця стала поділятися на 10 адміністративних міських районів — сім на правому березі Дніпра й три — на лівому.

Скільки районів у Києві та назви:

  • Голосіївський — площа 156 км2, правий берег Дніпра.
  • Святошинський — площа 110 км2, правий берег Дніпра.
  • Оболонський — площа 108,6 км2, правий берег Дніпра.
  • Солом’янський — площа 40 км2, правий берег Дніпра.
  • Подільський — площа 34 км2, правий берег Дніпра.
  • Печерський — площа 27 км2, правий берег Дніпра.
  • Шевченківський — площа 26.6 км2, правий берег Дніпра.
  • Дарницький — площа 134 км2, лівий берег Дніпра.
  • Деснянський — площа 148 км2, лівий берег Дніпра.
  • Дніпровський — площа 67 км2, лівий берег Дніпра.

Райони Києва на карті

скільки районів у Києві список

Фото: wikimedia.org

Позначки на мапі районів Києва:

Зараз дивляться
  • Г — Голосіївський район.
  • Дар — Дарницький район.
  • Дес — Деснянський район.
  • Дн — Дніпровський район.
  • О — Оболонський район.
  • Печ — Печерський район.
  • Под — Подільський район.
  • Св — Святошинський район.
  • Сол — Солом’янський район.
  • Ш — Шевченківський район.
Читайте також
Скільки станцій метро в Києві у 2025 році: цікаві факти про столичну підземку
вагон, метро

Джерело: Офіційний портал Києва

Пов'язані теми:

Київ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.