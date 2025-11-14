Юлія Гайдук, редакторка стрічки
Райони Києва 2025: назва, площа та місце розташування
Київ поділяється на десять адміністративних міських районів. Читайте, скільки районів у Києві, які їхні назви та яка площа — у матеріалі Фактів ICTV.
Скільки районів у Києві: список
Спочатку в Києві було 14 районів, але після адміністративної реформи у 2001 році столиця стала поділятися на 10 адміністративних міських районів — сім на правому березі Дніпра й три — на лівому.
Скільки районів у Києві та назви:
- Голосіївський — площа 156 км2, правий берег Дніпра.
- Святошинський — площа 110 км2, правий берег Дніпра.
- Оболонський — площа 108,6 км2, правий берег Дніпра.
- Солом’янський — площа 40 км2, правий берег Дніпра.
- Подільський — площа 34 км2, правий берег Дніпра.
- Печерський — площа 27 км2, правий берег Дніпра.
- Шевченківський — площа 26.6 км2, правий берег Дніпра.
- Дарницький — площа 134 км2, лівий берег Дніпра.
- Деснянський — площа 148 км2, лівий берег Дніпра.
- Дніпровський — площа 67 км2, лівий берег Дніпра.
Райони Києва на карті
Позначки на мапі районів Києва:
- Г — Голосіївський район.
- Дар — Дарницький район.
- Дес — Деснянський район.
- Дн — Дніпровський район.
- О — Оболонський район.
- Печ — Печерський район.
- Под — Подільський район.
- Св — Святошинський район.
- Сол — Солом’янський район.
- Ш — Шевченківський район.
Джерело: Офіційний портал Києва
