До кінця 2025 року Росія планує виготовити до 120 тис. планерувальних авіабомб, серед яких — приблизно 500 нових боєприпасів із розширеною дальністю ураження.

Про це в коментарі для Reuters повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький про масштаби виробництва та загрози для України

За словами представника розвідки, до вказаної цифри входять як нові авіабомби, так і модернізовані радянські боєприпаси, які росіяни масово переобладнують у планерувальні.

Щоденно Росія застосовує проти України 200–250 таких авіабомб.

— Збити їх можливо, але масштаби виробництва в РФ – величезні. Це серйозна загроза, яка потребує адекватних відповідей з нашого боку, — наголосив Скібіцький.

ГУР повідомляє, що РФ вже розгорнула серійне виробництво нової моделі планерувальної авіабомби, здатної вражати цілі на до 200 км від точки скидання.

До кінця наступного року Росія планує виготовити близько 500 таких далекобійних боєприпасів.

Крім того, за оцінкою української розвідки, російські підприємства працюють над ще дальнішими модифікаціями — з радіусом дії до 400 км, фактично прагнучи замінити ними частину ракетного озброєння для ударів по містах.

Скібіцький також розповів, що у 2025 році Росія планує виготовити близько 70 тис. ударних безпілотників великої дальності.

Із них близько 30 тис. становитимуть дрони типу Шахед.

— Вони починали з 30 дронів на місяць, а зараз до 30 безпілотників можуть одночасно атакувати одну ціль. Росія намагається нас виснажити та дестабілізувати ситуацію всередині країни, — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 листопада Росія атакувала територію України 430 дронами та 19 ракетами, зокрема – балістичними.

Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

