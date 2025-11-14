Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 3 грудня у Брюсселі.

Про це він написав у себе в Telegram.

Нова зустріч у форматі Рамштайн: що відомо

За словами міністра Дениса Шмигаля, Україна розраховує на постачання додаткових систем ППО, ракет-перехоплювачів та далекобійних засобів.

Зараз дивляться

– Разом із санкціями удари по енергетичній та військовій інфраструктурі можуть змусити агресора сісти за стіл переговорів, – зауважив він.

Міністр додав, що Україна отримала важливий сигнал від союзників щодо того, що оборонна підтримка зростатиме.

Шмигаль повідомив, що Німеччина зокрема, збільшує обсяги військової допомоги Україні у 2026 році до €12 млрд та готує новий внесок до механізму PURL.

А у 2027 році ця країна планує спрямувати на підтримку української оборони 9 млрд євро.

У свою чергу міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про готовність нарощувати поставки засобів ППО, боєприпасів та дронів.

Також, за словами Шмигаля, Україна сумісно з ЄК працює над запуском репараційного кредиту для України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.