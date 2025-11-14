Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основною темою якого став захист українського неба — системи протиповітряної оборони та розвиток безпілотної складової.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні та в Telegram.

Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача: що відомо

На Ставці були присутні керівники силових структур, військове командування, розвідка, а також голови обласних військових адміністрацій із регіонів, що зазнають найбільших загроз: Чернігівщина, Сумщина, Харківська область, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровщина, Херсон та область.

Вони обговорювали оперативну ситуацію та інтенсивність російських атак, зокрема масовані удари дронами-камікадзе та ракетами.

За словами Зеленського, Україна готує спеціальні кроки для зміцнення захисту в прифронтових і прикордонних регіонах, аби зупинити російські підрозділи, які ведуть обстріли та тероризують місцеве населення.

— Ворог перетворив наші міста на полігон для “сафарі” — навчає операторів дронів, убиваючи людей на вулицях і дорогах. Ми маємо посилювати захист і збільшувати власні активні операції, — заявив президент.

Підрозділи Сил безпілотних систем — зокрема Птахи Мадяра та інші спеціальні частини — отримають більше ресурсів і будуть залучені значно ширше.

Військовим уже погоджено розширений функціонал щодо застосування наземних роботизованих комплексів.

А з 1 грудня запрацює система електронних є-балів — за евакуацію поранених НРК та інші місії.

Президент наголосив, що держава забезпечує пряме фінансування бригад на закупівлю дронів та комплектуючих.

Паралельно триває робота з партнерами щодо наповнення програми PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю, включно з системами ППО та ракетами до них.

Особливий акцент — на постачанні ракет для Patriot.

Зеленський зазначив, що цієї ночі комплекси успішно збили російську балістичну ракету, але потреби України значно більші.

На цьому тижні Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та країни Балтії оголосили про виділення $500 млн у програму PURL.

За словами Зеленського Україна також готує:

нову оборонну угоду з Францією,

домовленості з Грецією щодо постачання газу,

енергетичні гарантії від низки європейських країн.

Окремою темою Ставки стали звіти уряду.

Зокрема прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доповіла про старт комплексного аудиту всіх державних компаній.

Результати перевірок будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.

Президент наголосив, що очікує від уряду повної підтримки цих розслідувань.

