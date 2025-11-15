З’явилася оновлена інформація щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій Альфа СБУ по Новоросійську.

Про це Фактам ICTV повідомили джерела у СБУ.

Наслідки удару по Новоросійську

Супутникові знімки засвідчили, що в результаті операції було знищено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С‑400 Тріумф.

Зараз дивляться

Вони перебували на території військової частини кубанського червонопрапорного полку.

Крім того, російська сторона втратила два важливі радіолокаційні комплекси — радар раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радар цілевказання 92Н6 (Grave Stone).

За наявною інформацією, на території частини було розміщено близько 12 пускових установок С‑400.

Джерела не виключають, що під час атаки пошкоджень могли зазнати й інші елементи комплексу.

Удар було організовано Службою безпеки України за підтримки силових структур — ГУР МОУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Держприкордонслужби.

Поінформоване джерело зазначило, що СБУ й надалі цілеспрямовано працює над знищенням російських систем ППО, які прикривають ключові військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти.

За його словами, кожна знищена установка створює проломи в обороні РФ, якими можуть скористатися українські ракети та дрони.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження порту Новоросійськ 14 листопада, зокрема нафтовий термінал Шесхаріс, а також пускову установку ЗРК С-400 і сховище ракет.

Сьогодні ж джерела в СБУ повідомили повний перелік ураженого російського озброєння.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.