Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України кривавою бійнею та закликав до її якнайшвидшого припинення.

Про це він заявив в інтерв’ю GB News.

Нова заява Трампа про війну в Україні

Трамп вкотре наголосив, що серед усіх воєн, у врегулюванні яких він брав участь, війна Росії проти України залишається єдиною, яка ще триває.

Він зазначив, що конфлікт ніколи не мав починатися і є масштабним та кривавим, без аналогів з часів Другої світової війни.

– Це ніколи не повинно було розпочатися. Це кривава бійня. Це жахлива кривава бійня, – заявив Трамп.

Водночас президент США висловив упевненість, що війна буде завершена найближчим часом завдяки міжнародному тиску, зокрема економічному та дипломатичному.

Він наголосив, що Росія отримує доходи від продажу нафти, що дозволяє їй продовжувати бойові дії, однак США та їхні союзники чинять сильний тиск на Москву.

– Я сподіваюся, що це станеться скоро. Ми чинимо на них сильний тиск з Індією і нафтою, і Індія зараз виходить з цього, і інші виходять, тому що, оскільки РФ продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо, – наголосив Трамп.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що конфлікт між Росією та Україною рано чи пізно буде врегульований.

Спершу він вважав, що врегулювати ситуацію буде просто завдяки його відносинам із президентом РФ Володимиром Путіним, але згодом усвідомив, що все виявилося складніше.

