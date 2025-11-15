Завтра, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Графіки відключень світла на 16 листопада

Через масові російські ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти 16 листопада діятимуть графіки відклчень світла.

В Укренерго повідомили час і обсяг застосування обмежень.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго звертають увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись та радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Також важливо споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, наголошує Укренерго.

Нагадаємо, що упродовж жовтня та перших тижнів листопада 2025 року РФ запустила понад півтори сотні ракет та понад дві тисячі ударних дронів РФ спрямувала по енергетичній системі України.

Голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко порівняв ці удари з тактикою “випаленої землі”.

Електростанції, підстанції та об’єкти розподільчої мережі стали основними цілями російських атак.

