Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 256 бойових зіткнень. РФ завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих авіабомб. Окрім того, російські загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15 листопада 2025

Ситуація в Україні на 15 листопада 2025

Втрати ворога у війні на 15 листопада 2025

особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,

танків – 11 350 (+6) од,

бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од,

артилерійських систем – 34 443 (+20) од,

РСЗВ – 1 541 (+1) од,

засобів ППО – 1 244 (+2) од,

літаків – 428 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од,

крилатих ракет – 3 940 (+14) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 396 (+90) од,

спеціальної техніки – 3 998 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 42 ОМБр/Генштаб ЗСУ

