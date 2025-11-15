Наразі погода в Україні має доволі мінливий характер, і найближчими днями така тенденція збережеться. Атмосферні процеси швидко змінюються, тому в різних регіонах спостерігатимуться різні погодні умови. Попри цю нестійкість, синоптична ситуація загалом залишається типовою для листопада.

Про прогноз погоди в Україні на 10 днів ми дізнавалися у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта.

Якою буде погода: прогноз на 10 днів

Синоптик зазначив, що загалом з 15 по 17 листопада в Україні очікується різноманітна погода – як за територією, так і за датами. Відповідно до прогнозу погоди з 15.11 по 23.11.2025, можливі зниження температури.

Погода на вихідні та початок наступного тижня

Погода на 15 листопада буде сухою, переважатиме мінлива хмарність. Опадів не очікується, за винятком північних областей, де вдень можливий слабкий дощ. У південно-східних регіонах уночі та зранку місцями утворюватиметься туман.

Вітер здебільшого південно-західний, 7–12 м/с, у Карпатському регіоні, а також удень у більшості центральних, південних, Сумській і Харківській областях можливі пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°, на узбережжі Чорного моря до +11°; удень очікується +8…+13°, місцями на Прикарпатті та Одещині до +16°.

15-17 листопада з півночі надійде атмосферний фронт, який принесе холодне повітря. Сформується область підвищеного тиску, що спричинить похолодання 16 листопада у північних регіонах, – повідомив експерт.

Однак уже 17 листопада погодні процеси швидко зміняться на південно-західні, адже звідти надходитиме тепле повітря, яке викличе підвищення температури. Найбільше потепління відчують у південних областях України. Опади також розподілятимуться нерівномірно.

16–17 листопада дощі на значній частині території країни. 17 листопада вдень у західних регіонах прогнозуються помірні опади.

Щодо температурних показників, то 15, 16 та 17 листопада вночі очікується +1…+7°C, на півдні місцями до +11°C. У денний час температура становитиме +8…+13°C. 15 листопада на Прикарпатті та Одещині, а 16–17 листопада на півдні країни можливе підвищення до +11…+17°C.

У неділю, 16 листопада, у північних областях прогнозується зниження температури до 0…–5°C, проте вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°C.

Коментуючи прогноз погоди на 10 днів в Україні, Іван Семиліт попередив, що 15 листопада вдень у Карпатах, а також у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях очікуються пориви вітру 15–20 м/с.



– 15 листопада в південно-східній частині країни вночі та вранці можливі тумани з видимістю 200–500 м, перший рівень небезпечності, – попередив експерт.

Погода в Україні на наступний тиждень з 17 по 23 листопада

17 листопада, у понеділок, вночі місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень у західних областях прогнозується помірний дощ. На решті території – без опадів. У Карпатах очікуються пориви вітру 15–20 м/с, а по країні – південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с.

18 листопада у західних областях прогнозується помірний дощ і мокрий сніг, у Карпатах – сніг.

– Нічний мокрий сніг більшість українців може навіть не побачити, адже він випадатиме вночі й до ранку може розтанути, – наголосив експерт.

У північних областях вночі без опадів, а вдень – помірний дощ. Температура протягом доби становитиме +4…+10°C. На решті території – переважно без опадів. Нічна температура +7…+13°C, денна +11…+17°C.

19 листопада, у середу, по всій Україні, окрім південного сходу, пройдуть дощі; у західних і північних областях можливий мокрий сніг.

Уночі температура буде +5…+11°C, вдень +9…+15°C. У західних і північних регіонах протягом доби можливі показники від +3°C тепла до -3°C морозу.

Розповідаючи про погоду в Україні на 10 днів, синоптик наголосив, що надалі, з 20 по 24 листопада, переважатиме погода з дощем та мокрим снігом, а на півдні та південному сході очікуються лише дощі. У Карпатах переважно сніг.

Температура вночі 0…-6°C, а вдень +1…+7°C, а на півдні та південному сході вночі +2…+8°C, вдень +6…+12°C.



