У ніч на 15 листопада (з 19:00 14 листопада) російський ворог атакував Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал, а також 135 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака РФ на Україну 15 листопада

Так, росіяни запустили Кинджали із повітряного простору Тамбовської області, а безпілотники з Курська, Міллєрова, Орла, Приморсько-Ахтарська, Брянська та з військового полігону Чауда на південно-східному березі Феодосійської затоки, що в окупованому Криму.

Близько 80 запущених дронів становили ударні Шахеди.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та придушено:

2 ракети Кинджал,

91 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході україни.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного дрона на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі в області збито та придушено п’ять БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони подавлено одну ракету. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

