Військові РФ чинять спроби просунутися на північний схід від Гуляйполя Запорізької області, щоб ізолювати місто та відрізати його від логістичних шляхів. Проте українські військові блокують їхні дії.

Ситуація біля Гуляйполя Запорізької області

Як Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, існує загроза, що росіяни просуватимуться далі й намагатимуться відрізати Гуляйполе від логістичних шляхів.

– Зокрема, шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області до самого Гуляйполя. Такі ризики існують… Рветься противник у напрямку Варварівки, але він ще до неї доволі далеко. Там така місцевість, де він намагається пройти лісосмугами, застосовуючи тактику інфільтрації, проникнення, групи ідуть в глиб нашої оборони, – зазначив він.

Водночас українські захисники шукають та знищують подібні групи російських військових, зазначає Волошин.

Зараз дивляться

– Було шість таких груп за минулу добу, 14 листопада. Ми знищили такі групи біля населеного пункту Веселе, – додав він.

Гуляйполе на карті

Гуляйполе знаходиться у Запорізькій області. Це адміністративний центр Гуляйпільської міської громади. Від Гуляйполя до Запоріжжя трохи більше 100 км.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони Півдня України повідомляли, що противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. Водночас також повідомлялось, що ЗСУ відступили у районі Рівнопілля Запорізької області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.