Втрати ворога на 15 листопада: ЗСУ знищили 1000 окупантів та 48 одиниць важкої техніки
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1000 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на фронті 15 листопада:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,
- танків – 11 350 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од,
- артилерійських систем – 34 443 (+20) од,
- РСЗВ – 1 541 (+1) од,
- засобів ППО – 1 244 (+2) од,
- літаків – 428 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од,
- крилатих ракет – 3 940 (+14) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 396 (+90) од,
- спеціальної техніки – 3 998 (+2) од.
Вранці 14 листопада на Олександрівському напрямку окупанти спробували прорвати нашу оборону, кинувши у бій майже два десятки різноманітної бронетехніки для підтримки піхоти. Ворог намагався скористатися густим туманом.
Проте ЗСУ завдали вогневого удару: знищено два російські танки та чотири бойові броньовані машини. Ще один танк і дві одиниці бронетехніки були серйозно пошкоджені.
Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що до кінця 2025 року Росія планує виготовити до 120 тис. планерувальних авіабомб, серед яких — приблизно 500 нових боєприпасів матимуть розширену дальністю ураження.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.