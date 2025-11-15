Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1000 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на фронті 15 листопада:

особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,

танків – 11 350 (+6) од,

бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од,

артилерійських систем – 34 443 (+20) од,

РСЗВ – 1 541 (+1) од,

засобів ППО – 1 244 (+2) од,

літаків – 428 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од,

крилатих ракет – 3 940 (+14) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 396 (+90) од,

спеціальної техніки – 3 998 (+2) од.

Вранці 14 листопада на Олександрівському напрямку окупанти спробували прорвати нашу оборону, кинувши у бій майже два десятки різноманітної бронетехніки для підтримки піхоти. Ворог намагався скористатися густим туманом.

Проте ЗСУ завдали вогневого удару: знищено два російські танки та чотири бойові броньовані машини. Ще один танк і дві одиниці бронетехніки були серйозно пошкоджені.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що до кінця 2025 року Росія планує виготовити до 120 тис. планерувальних авіабомб, серед яких — приблизно 500 нових боєприпасів матимуть розширену дальністю ураження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

