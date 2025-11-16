Минулої доби, 15 листопада, на Покровському напрямку Сили оборони провели пошук та знищення противника на території 26,6 кв. км у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати ворога за добу на Донеччині і Запоріжжі

Під час бойових дій було ліквідовано 39 окупантів. Загальні втрати російських військ на цій ділянці склали 60 осіб.

Сили оборони також 16 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

На Південному напрямку ЗСУ продовжують завдавати ударів по місцях розміщення ворога, його вогневих позиціях та тилових об’єктах.

За минулу добу у Запорізькій області ворог втратив 204 військових, 12 артилерійських систем (серед яких РСЗВ Ураган) та 45 одиниць іншої техніки.

У Генштабі наголошують, що головним завданням Сил оборони є знищення ворога, його резервів та підрив наступального потенціалу.

– Завдяки професійним діям українських воїнів втрати агресора у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб. Вдячність нашим захисникам і захисницям за стійкість й ефективність. Кожен ліквідований окупант – це крок до справедливого миру, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що російські війська не виконали жодного стратегічного завдання у 2025 році, тому намагаються тиснути на Сили оборони, щоб продемонструвати хоча б якісь “успіхи”.

Українські підрозділи продовжують оборонну операцію та здійснюють дії на окремих напрямках.

Станом на ранок 16 листопада Генштаб повідомив, що за добу російська армія втратила близько 860 військових.

Від початку повномасштабного вторгнення до 16 листопада 2025 року сукупні втрати РФ становлять приблизно 1 158 260 осіб.

