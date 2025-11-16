Коли можна оформити Зимову підтримку через Укрпошту: Зеленський назвав дату
З вівторка, 19 листопада, українці зможуть подавати заявки на Зимову підтримку не лише через застосунок Дія, а й через відділення Укрпошти.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
Оформлення Зимової підтримки через Укрпошту
За словами очільника держави, станом на 16 листопада понад 2,5 млн українців подали заявки на Зимову підтримку через Дію. З них понад 300 тис. – заявки на дітей.
— Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки, – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що програма Зимова підтримка стартувала 15 листопада 2025 року.
Згідно з нею, кожен українець може отримати 1 000 грн на критично важливі потреби, включно з оплатою комунальних послуг, продуктами харчування та ліками.
За перші дві години роботи прийнято понад пів мільйона заявок.
Раніше подати заявку можна було лише через застосунок Дія, однак з вівторка з’явиться можливість оформити Зимову допомогу й через відділення Укрпошти.