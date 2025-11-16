Протягом жовтня та перших тижнів листопада 2025 року РФ спрямувала по енергетичній системі України понад півтори сотні ракет та понад дві тисячі ударних дронів. Цього тижня Київ зазнав потужного обстрілу, також під атакою РФ були Одеська, Харківська, Сумська, Кіровоградська області тощо.

Водночас наша держава продовжує влучно відповідати на терор РФ, атакуючи важливі військові об’єкти ворога. Так, справжнім проривом цього тижня стало застосування Україною ракет Довгий Нептун. Цією зброєю вдарили по пункту базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї, що спровокувало ріст світових цін на нафтові продукти більше ніж на 2%.

На фронті ситуація залишається важкою, ворог продовжує тиснути на позиції наших військових на ключових напрямках – Покровському, Куп’янському тощо. Однак найбільше увага наразі прикута до Запорізького напрямку. Там цього тижня українські військові були змушені відійти з декількох позицій.

Що відбулося в Україні та світі протягом цього тижня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Нові удари РФ по Україні

Цього тижня Росія очікувано продовжила терор проти України, зокрема завдаючи ударів по об’єктах енергетики. Так, зранку 11 листопада в Одеській області пролунали вибухи, було пошкоджено депо Укрзалізниці та критичну інфраструктуру.

12 листопада під атакою РФ опинився Харків. Було зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі, постраждали люди. Того ж дня без світла через російський обстріл залишились і Суми.

Загалом за 12 листопада РФ атакувала енергооб’єкти в кількох регіонах. Через це у більшості регіонів України діяли графіки відключень світла.

13 листопада РФ поцілила в об’єкт критичної інфраструктури в Арцизі Одеської області.

Під час нічної атаки на Україну 14 листопада росіяни застосували близько 430 дронів і 19 ракет, зокрема балістичних та аеробалістичних.

Головним напрямком удару по Україні став Київ. Били також окупанти по Київщині, Харківщині, Одещині.

Під час нічної атаки на Одеську область 14 листопада були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Київ став ціллю російських дронів та балістичних ракет. Через обстріл постраждало понад 30 людей, а 7 осіб загинуло.

Внаслідок атаки РФ постраждали дев’ять із десяти районів Києва – Подільський, Дніпровський, Деснянський, Дарницький, Соломʼянський, Святошинський, Голосіївський, Шевченківський, Оболонський.

Було пошкоджено десятки столичних багатоповерхівок та посольство Азербайджану. Через влучання у дипломатичне представництво Азербайджан вручив російському послу ноту протесту.

ДСНС

Внаслідок нічної ворожої атаки 14 листопада в Новоукраїнському районі Кіровоградської області було пошкоджено лінію електропередач. Через це без світла були 16 населених пунктів області та частково місто Новоукраїнка.

До того ж, зранку 14 листопада Росія завдала удару по Сумщині гіперзвуковою ракетою Циркон і як зауважив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, російські війська використовують цю зброю з метою її випробування у реальних бойових умовах.

РФ продовжила терор і вдень 14 листопада. Так, країна-агресор вгатила дронами по ринку у Чорноморську. Через ворожу атаку двоє людей загинули та ще сім дістали поранення.

Обстрілом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.

Ситуація на фронті

Ситуація на лінії фронту залишається складною, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.

У Купʼянську ЗСУ знищують російські групи в місті; триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому. Зокрема на останньому напрямку ситуація доволі напружена.

Нашим оборонцям довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області. Зокрема, йдеться про населені пункти Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.

Як повідомили Сили оборони Півдня, ЗСУ також відступили у районі Рівнопілля Запорізької області.

– Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського, – повідомляють Сили оборони Півдня України.

Також з Нововасилівського задля збереження життя вивели підрозділи українських військових. Як зазначають військові, це було зроблено також з метою перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії зіткнення.

Щодо ситуації біля Покровська – там російські війська сконцентрували значні сили та намагаються прорвати українську оборону, щоб встановити повний контроль над Донецькою областю.

Із приблизно 700 тис. російських військових, які перебувають на території України, близько 150 тис. перекинуто саме у напрямку Покровська.

До того ж, на Покровському напрямку ворог намагається прорватись у житлові квартали. Тим самим, за словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, росіяни намагаються розширити контрольовану територію.

На тлі складної ситуації на цьому напрямку активізувалась російська пропаганда. Так, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп’янську та Покровську. Росіяни навіть створили відео за допомогою штучного інетелекту про нібито відхід поранених воїнів ЗСУ з міста Покровськ.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у Покровську та Мирнограді, що на Донеччині, продовжуються дуже важкі бої, але оточення, про яке раніше говорили росіяни, немає. Це підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас повідомлялось, що у самому Покровську перебуває понад 300 російських військових, які прагнуть вийти до північних меж міста та створити умови для його оточення.

У свою чергу аналітики ISW, оцінюючи ситуацію навколо Покровська, зазначили, що РФ сповільнилася на півночі міста. Вони відмітили, що українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське, тим самим намагаючись тримати північний фланг так званої кишені.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія прагне захопити Покровськ, щоб спробувати переконати голову Штатів Дональда Трампа, що Україна повинна вивести війська з усієї території Донбасу.

– Ми не можемо покинути Схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримувального фактору, – підкреслив президент.

14 листопада на Олександрівському напрямку російські війська спробували прорвати українську оборону, кинувши у бій майже два десятки різноманітної бронетехніки для підтримки піхотних штурмів. Проте українські підрозділи вчасно виявили ворога та завдали комплексного вогневого ураження.

У північних мікрорайонах Куп’янська противник намагається зберегти позиції. Логістика там складна, ворог активно застосовує дрони та керовані авіабомби.

Водночас, як повідомляли аналітики ISW, українські сили досягли певних успіхів на Куп’янському напрямку. Так, ЗСУ просунулися на північ від Піщаного, розташованого на південний схід від Куп’янська.

Паралельно російські окупаційні війська продовжують наступати в районі Вовчанська на Харківщині, але при цьому зазнають значних втрат.

Енергетичний скандал

НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у енергетичному секторі України. Це розслідування тривало понад 15 місяців і цього тижня українці дізнались про результати проведеної роботи.

Так, 10 листопада повідомлялось про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка та у компанії Енергоатом, а також у бізнесмена та співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча. Останній вважається ключовою фігурою операції Мідас. Він втік з України, хоч, як запевняють у Держприкордонслужбі, і перетнув кордон законно.



Прокурор САП заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики, а й на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Зі свого боку секретар РНБО Рустем Умєров, який раніше обіймав посаду міністра оборони, заявив, що будь-які спроби пов’язати його діяльність у відомстві з впливом сторонніх осіб є безпідставними.

Також у розслідуванні фігурують колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, директор з безпеки Енергоатома Дмитро Басов, Олександр Цукерман, ексрадник міністра енергетики Германа Галущенка та колишній помічник нардепа Андрія Деркача Ігор Миронюк та інші.

Водночас міністерка енергетики Світлана Гринчук запевняє, що ні у неї, ні у попереднього керівника Міненергетики Германа Галущенка не було радника Ігоря Миронюка, який фігурує у розслідуванні під псевдо Рокет.

Як розповіло НАБУ, злочинна організація фактично контролювала роботу стратегічного державного підприємства АТ НАЕК Енергоатом.

За даними слідства, учасники цієї схеми регулярно отримували від контрагентів компанії “відкати” у розмірі 10-15% від суми укладених контрактів. Такі дії дозволяли уникати блокування платежів або зберігати статус постачальників.

Було викрито офіс у центрі Києва, який займався відмиванням незаконних коштів. Приміщення належить родині колишнього нардепа, нині російського сенатора Андрія Деркача. За даними слідства, через цю схему пройшло близько $100 млн.

Президент Володимир Зеленський відреагував на розслідування корупції в енергетиці НАБУ та САП, зазначивши, що всі причетні до корупційних схем у сфері енергетики мають отримати процесуальну відповідь.

– Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату, – заявив глава держави.

І вже 11 листопада у рамках операції Мідас НАБУ повідомило про підозру керівнику злочинної організації Карлсону та ще 6 посадовцям.

Також колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову НАБУ та САП вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас він уже перебуває під підозрою у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.



Слідство зафіксувало передачу йому та його довіреній особі понад $1,2 млн і майже €100 тис. готівкою.

Того ж дня очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень наглядової ради АТ НАЕК Енергоатом. Водночас вона зазначила, що новий склад наглядової ради Енергоатому має бути поданий протягом тижня.

12 листопада Уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Після повідомлення про відсторонення він публічно прокоментував рішення Кабміну на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що погоджується з необхідністю ухвалення політичного рішення та вважає тимчасове відсторонення цивілізованим кроком.

У свою чергу президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо відсторонення з посад міністра юстиції та міністра енергетики після операції Мідас та просить депутатів Верховної Ради підтримати його. Після заяви голови держави міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Слідом за нею заяву про відставку подав і Герман Галущенко. А 14 листопада президент указом №845/2025 виключив Світлану Гринчук і Германа Галущенка зі складу РНБО.

Питання відставок Германа Галущенко та Світлани Гринчук народні депутати розглянуть на найближчому засіданні парламенту, 18 листопада.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи колишньому директору з безпеки Енергоатома Дмитру Басову (псевдо Тенор) та ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, а також підозрюваній у справі плівок Міндіча Лесі Устименко та підозрюваному Ігорю Фурсенку, який на плівках НАБУ фігурує як Рьошик.



Басова взяли під варту на 60 діб із можливістю внести заставу розміром в 40 млн грн. Миронюка арештували до 8 січня 2026 року з альтернативою застави в розмірі 126 млн грн. Лесю Устименко відправили під варту з можливістю внесення 25 млн грн застави.

13 листопада ВАКС отримав 37 млн грн застави за фігуранток справи Енергоатому Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. 25 млн грн внесли за Устименко, 12 млн грн – за Зоріну. Заставу за Зоріну перерахувала новостворена київська компанія зі статутним капіталом 1 тис. грн.

Крім того, цього тижня Кабмін відсторонив від роботи віцепрезидента Енергоатому Якоба Хартмута. Уряд доручив відсторонити решту працівників компанії, які, за даними слідства, причетні до корупційних схем.

13 листопада Володимир Зеленський підписав санкції РНБО проти двох фігурантів справи про корупцію в Енергоатомі: Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Активи Тимура Міндіча та Олександра Цукермана заблоковані, їм заборонено здійснювати торговельні та фінансові операції.

Того ж дня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала аудит усіх державних компаній енергетичної сфери

Попри побоювання щодо подальшого надання допомоги Україні від європейських партнерів, наша країна продовжить її отримувати. Зокрема, Євросоюз продовжить фінансування допомоги Україні у наступних роках, зокрема, у рамках репараційних кредитів.

– Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів боротьби та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування так званих репараційних позик, – заявила віцепрем’єрка Фінляндії Ріікка Пурра у відповідь на запитання журналіста, чи може корупційний скандал довкола міністра юстиції Германа Галущенка ускладнити переговори щодо репараційних позик.

Більш того, як зазначила євврокомісарка з питань політики розширення Марта Кос останні антикорупційні викриття демонструють, що Україна йде правильним шляхом. На її думку, нашій державі необхідно зберегти темпи реформ і покращити боротьбу з корупцією.

– Нещодавнє розслідування в Україні показало, що антикорупційні органи функціонують. Важливо, щоб антикорупційні інституції України могли діяти незалежно для завершення розслідування, і Європейський Союз завжди це захищав, – заявила Марта Кос.

Зі свого боку посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна перебуває у контакті з Конгресом США щодо розслідування в операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Нові домовленості України та Греції

16 листопада Володимир Зеленський прибув до Афін, Греції, аби домовитися щодо створення нового маршруту постачання зрідженого природного газу для України та фінансування імпорту на суму майже €2 млрд.

І згодом голова держави повідомив, що Греція почне постачати газ до України вже в січні 2026 року. Про це значиться у підписанній угоді між країнами.

— Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси, — сказав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Зеленський уточнив, що газова угода входить до ширшого енергетичного пакету, який Україна готувала до зимового періоду.

Бавовна у РФ та на ТОТ

Цей тиждень для України був дуже влучним. Наші військові завдали ударів по важливих об’єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях, які обслуговують потреби агресора у війні проти Україні.

10 листопада безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази ФДКУ Гвардійський у Криму.

– ФДКУ Гвардійський є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії, – наголосили у Силах спеціальних операцій.

Уночі проти 10 листопада морські дрони атакували місто Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Відомо, що був пошкоджений один із причалів.

Варто зазначити, що порт Туапсе — російський морський торговельний порт федерального значення на Кавказькому узбережжі Чорного моря. Він обслуговує перевалку генеральних вантажів, нафти та нафтопродуктів, зерна, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, а також навалювальних вантажів, таких як вугілля та руда.

У ніч проти 11 листопада Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах російської військової інфраструктури – Саратовському НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії та складах на Донеччині.

Того ж дня повідомлялось, що дрони Сил оборони атакували Орський НПЗ. Відомо, що була уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ).

12 листопада у Будьонновську Ставропольського краю РФ уражено завод Ставролен.

— У межах зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ Ставролен, – повідомив Генеральний штаб України.

Крім того, ЗСУ також вразили склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в населеному пункті Новий Світ Донецької області.

У четвер, 13 листопада, українська розвідка провела операцію, яка перекрила важливу логістичну артерію Росії. За інформацією ГУР, поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів на Транссибірській магістралі.

Ця лінія використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

До того ж, кілька десятків об’єктів у РФ та на тимчасово окупованій території України вночі 13 листопада уражено українською зброєю, зокрема розробками Фламінго, Барс та Лютий. Влучання зафіксовані у захопленому Криму, на окупованій частині Запорізької області та в Росії.

У ніч з 13 на 14 листопада українські військові успішно застосували ракети Довгий Нептун по визначених цілях на російській території, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це є нашою справедливою відповіддю на російський терор, що триває.

Так, ракетами Довгий Нептун та дронами був атакований пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї. Це призвело до того, що було тимчасово зупинено відвантаження нафти. Ця новина спровокувала стрибок нафтових котирувань на світовому ринку — ціни зросли більш ніж на 2% через побоювання перебоїв із поставками.

Також був атакований Саратовський НПЗ та склад ПММ. Водночас уночі 14 листопада була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі Шесхарис.

Вночі 15 листопада дрони атакували Рязанський НПЗ, внаслідок чого він тимчасово зупинив роботу.

Нова допомога для України

Цього тижня низка країн оголосила про надання Україні допомоги. Зокрема, наша країна отримала €5,9 млрд траншу від ЄС. €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів.

Також уряд Данії виділив Україні $217 млн на новий пакет військової допомоги.

Він включає додаткове фінансування так званої данської моделі (виробництво зброї в Україні) на суму 100 млн крон. Ще понад 370 млн крон виділяють на ініціативу PURL – закупівлю американського озброєння для України, а 80 млн крон – на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Також вісім країн НАТО оголосили новий пакет допомоги Україні розміром $500 млн на військову техніку та боєприпаси.

Йдеться про Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Литву, Латвію, Норвегію та Швецію.

– Оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму $500 млн, що постачаються зі Сполучених Штатів, в межах ініціативи НАТО Перелік пріоритетних потреб України (PURL), – йдеться у повідомленні.

Водночас Німеччина має намір надати Україні ще щонайменше €150 млн на закупівлю американського озброєння та боєприпасів у межах програми PURL. У контексті заяви про допомогу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що партнери не залишать Україну сам на сам із російською агресією.

Запуск серійного виробництва дронів Octopus

В Україні запускають серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus. Як зазначив міністр оборони Денис Шмигаль, Octopus є українською технологією перехоплення Шахедів, розробленою Збройними силами й підтвердженою у бою.

Так, технологію передали трьом першим виробником і ще одинадцять готують виробничі лінії.

Цей дрон працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

– Таким чином, запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба, – розповів міністр.

Це справді позитивна новина для нас, оскільки, як повідомив президент Володимир Зеленський, дрони-перехоплювачі збили понад 150 БпЛА з початку листопада.

— Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям, — зазначив глава держави.

Старт оформлення Зимової підтримки

15 листопада, у застосунку Дія стартувало оформлення Зимової підтримки від держави. Кожен громадянин України може подати заявку на отримання 1000 грн.

Її можна витратити на оплату комуналки, купівлю ліків, поштові послуги, книги, продукти українського виробництва (крім підакцизних), або ж задонатити на допомогу Збройним силам України.

Щоб отримати допомогу 1000 грн:

увійдіть у застосунок Дія — Сервіси — Зимова підтримка,

виберіть, для кого призначена виплата, та натисніть Далі,

виберіть картку Національний кешбек для виплати,

підтвердьте, що перебуваєте в Україні, і натисніть Надіслати,

чекайте на виплату.

Заяву потрібно подати до 24 грудня, а виплатою можна буде скористатися до 30 червня 2026 року. Крім того, можна подати заявку і на дітей.

Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Послуга Зимова підтримка у розмірі 1000 грн доступна для всіх українців, крім тимчасово окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за перші дві години роботи прийнято вже понад пів мільйона заявок.

