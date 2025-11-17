Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом новоствореної консультативної ради української оборонної компанії Fire Point, що є виробником ракет Фламінго.

Про це в компанії повідомили на запит видання Associated Press.

Майк Помпео став радником Fire Point: що відомо

Про те, що колишній держсекретар США приєднався до дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point, яка виробляє крилаті ракети Фламінго та безпілотники глибокого удару.

Компанія оголосила про створення дорадчої ради та включення Майка Помпео до її складу 12 листопада.

— Для нас це справді велика честь, – зазначила Ірина Терех, головний технічний директор Fire Point.

Вона наголосила, що зі зростанням Fire Point до рівня міжнародної компанії виникла потреба запровадити найвищі стандарти корпоративного управління.

До ради також долучаться ще троє нових учасників.

За даними видання, Fire Point будує завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива і планує подвоїти потужності.

Що відомо про Майка Помпео

Майк Помпео — американський політик і дипломат, колишній директор ЦРУ (2017–2018) та держсекретар США в адміністрації Дональда Трампа (2018–2021).

До державної служби працював у бізнесі, був конгресменом від штату Канзас, а також служив в армії США як офіцер після закінчення Вест-Пойнта.

Помпео відомий жорсткою позицією щодо Китаю, Ірану та Росії, підтримує розширення оборонного партнерства США з союзниками та виступає за посилення американського впливу у сфері безпеки.

Після залишення державної служби працює у приватному секторі, консультує компанії з питань національної безпеки та міжнародної політики.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ракети Фламінго, які виробляє компанія Fire Point, вже дев’ять разів використовувалися у реальних бойових операціях.

За час своєї експлуатації Фламінго продемонстрували високу ефективність.

За словами президента, зараз вони є найкращими серед українських крилатих ракет.

