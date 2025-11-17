Кабінет міністрів затвердив комплексний план дій для формування нового складу наглядових рад та виконавчих органів державних підприємств енергетичного сектору.

Про це 17 листопада після засідання уряду повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

План дій з перезавантаження енергосектору: що відомо

Документ передбачає масштабне перезавантаження менеджменту ключових енергетичних підприємств, а саме:

НАЕК Енергоатом — формування повністю нового складу наглядової ради;

НАК Нафтогаз України — конкурсний добір у наглядову раду та оновлення керівних органів групи (Укргазвидобування, Укрнафта, Газорозподільчі мережі України);

ПрАТ Укргідроенерго — призначення нового представника держави та конкурс на голову виконавчого органу;

Оператор ГТС України — оновлення члена наглядової ради від держави та завершення конкурсу на главу виконавчого органу;

НЕК Укренерго — оновлення представника держави у наглядовій раді;

Центренерго, Енергетична компанія України, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нових наглядових рад;

ДП Гарантований покупець — перетворення на акціонерне товариство та створення нової наглядової ради.

Також уряд оновить статути та положення про формування наглядових рад відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Першим кроком цього тижня стане затвердження нової наглядової ради Енергоатому.

Координацію процесу виконуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Перезавантаження енергетичного сектору було ініційоване після онлайн-наради президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

На ній глава держави поставив уряду низку завдань щодо очищення та оновлення управління у критично важливих структурах.

